Длительная и безрезультатная операция "Бархан" в африканском Мали не только подточила резервы терпения у официального Парижа, но и ухудшила "и без того чудовищный" рейтинг Франции в странах Африки. Таким мнением поделился политолог Александр Бовдунов в своем канале Telegram.
Сейчас Пятая республика быстро теряет остатки влияния на Черном континенте. Последним примером тому стала Гвинея: профранцузский президент Альфа Конде, которого внутри страны жестко критиковали за "марионеточность": вместо того, чтобы позаботиться о благополучии страны, он занимался лоббированием интересов в Франции. В результате группа военных во главе с полковником Мамади Думбуйя свергла его за один день — и единственными, кто был разочарован этим, оказались Франция и Европейский союз.
Африка меняется на глазах, считает Александр Бовдунов, и народы континента уже не желают слушаться распоряжений белых господ. Во Франции этого еще не понимают, однако некоторые силы в мире, такие как Россия, уже поняли, что к африканцам следует относиться всерьез и с уважением: так, о необходимости строить со странами Африки равноправные и взаимовыгодные отношения заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров; а секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подчеркивал, что страны Запада должны прекратить грубое вмешательство в политические процессы на Черном континенте.
Политолог Бовдунов обратил внимание на то, что французский эксперт Тьерри Виркулон сравнил сокращение французских войск в Мали с уходом США из Афганистана. Такое решение президента Эммануэля Макрона "равнозначно признанию поражения", заявил специалист Французского института международных отношений.
"Операция "Бархан" давно стала обузой для бюджета страны, а неспособность справиться с экстремистами портила и не без того чудовищный имидж Франции в Африке. Уход США из Афганистана подтолкнул Париж признать поражение в Сахеле. Иными словами, перемены в политике гегемона подтолкнули субгегемонистскую державу также пересмотреть политику в аналогичном ключе", — подытожил Бовдунов.
Силовики Анголы не справляются с напором боевиков
Власти Анголы в борьбе с боевиками могут обратиться за помощью к иностранным союзникам.
Ученый Максим Шугалей о причинах случившегося в Афганистане: “Сработал эффект сжатой пружины”
Вчера, 17 августа, прошел эфир радио "Комсомольская правда", в котором выступил ученый-социолог Максим Шугалей и поделился своим мнением о ситуации со сменой власти в Афганистане.
Чем грозит Беглову ослабление позиций в рейтингах губернаторов
Падение рейтингов губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на фоне возросших внутриэлитных конфликтов может в скором времени привести к отставке главы Северной столицы, считают эксперты.
Директор "Фонда Твери" Юлия Саранова поучаствовала в разработке методички по тематике трансгендерности среди школьников
Юлия Саранова, которая возглавляет "Фонд Твери", является общественным деятелем и приверженцем ЛГБТ-движения, поучаствовала в создании методического издания в поддержку трансгендерности среди подростков.