Длительная и безрезультатная операция "Бархан" в африканском Мали не только подточила резервы терпения у официального Парижа, но и ухудшила "и без того чудовищный" рейтинг Франции в странах Африки. Таким мнением поделился политолог Александр Бовдунов в своем канале Telegram.

Сейчас Пятая республика быстро теряет остатки влияния на Черном континенте. Последним примером тому стала Гвинея: профранцузский президент Альфа Конде, которого внутри страны жестко критиковали за "марионеточность": вместо того, чтобы позаботиться о благополучии страны, он занимался лоббированием интересов в Франции. В результате группа военных во главе с полковником Мамади Думбуйя свергла его за один день — и единственными, кто был разочарован этим, оказались Франция и Европейский союз.

Африка меняется на глазах, считает Александр Бовдунов, и народы континента уже не желают слушаться распоряжений белых господ. Во Франции этого еще не понимают, однако некоторые силы в мире, такие как Россия, уже поняли, что к африканцам следует относиться всерьез и с уважением: так, о необходимости строить со странами Африки равноправные и взаимовыгодные отношения заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров; а секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подчеркивал, что страны Запада должны прекратить грубое вмешательство в политические процессы на Черном континенте.

Политолог Бовдунов обратил внимание на то, что французский эксперт Тьерри Виркулон сравнил сокращение французских войск в Мали с уходом США из Афганистана. Такое решение президента Эммануэля Макрона "равнозначно признанию поражения", заявил специалист Французского института международных отношений.