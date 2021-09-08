В Волгодонске обсудили дорожную карту по улучшению экосистемы донского бассейна

На совещании в Волгодонске, которое прошло 7 сентября, губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил достигнутые за год результаты по продвижению дорожной карты по улучшению экосистемы реки Дон.
В создании и реализации карты, которую утвердил 21 июля прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин, помогала и Волгоградская область, поэтому губернатор региона Андрей Бочаров на правах партнера принял участие в совещании. В процессе обсуждения своими экспертными оценками поделились представители научных кругов, а по видео-конференц-связи свои мнения высказали и сенаторы.
Оздоровление экосистемы донского бассейна будет способствовать нормальному водоснабжению населения, улучшит возможности для судоходства, также решит проблемы с орошением полей, что особенно актуально в период засухи для южного региона.
В плане мероприятий учитываются работы по техническому перевооружению мелиоративных систем, по реконструкции рыбоводных заводов, также будут предприняты другие меры по обновлению водных объектов.
"Это один из национальных проектов. А значит, он находится под сопровождением и под контролем президента. Принципиально важно, чтобы и через 100 лет эта река была такой же главной в этой части нашей страны — для 15 регионов", — отметил Василий Голубев.
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