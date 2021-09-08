Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2021 : 72,9538
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2021 : 86,5743
В Волгодонске обсудили дорожную карту по улучшению экосистемы донского бассейна
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 17:42

В Волгодонске обсудили дорожную карту по улучшению экосистемы донского бассейна

На совещании в Волгодонске, которое прошло 7 сентября, губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил достигнутые за год результаты по продвижению дорожной карты по улучшению экосистемы реки Дон.

В создании и реализации карты, которую утвердил 21 июля прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин, помогала и Волгоградская область, поэтому губернатор региона Андрей Бочаров на правах партнера принял участие в совещании. В процессе обсуждения своими экспертными оценками поделились представители научных кругов, а по видео-конференц-связи свои мнения высказали и сенаторы.

Оздоровление экосистемы донского бассейна будет способствовать нормальному водоснабжению населения, улучшит возможности для судоходства, также решит проблемы с орошением полей, что особенно актуально в период засухи для южного региона.

В плане мероприятий учитываются работы по техническому перевооружению мелиоративных систем, по реконструкции рыбоводных заводов, также будут предприняты другие меры по обновлению водных объектов.

"Это один из национальных проектов. А значит, он находится под сопровождением и под контролем президента. Принципиально важно, чтобы и через 100 лет эта река была такой же главной в этой части нашей страны — для 15 регионов", — отметил Василий Голубев.

Мир

Силовики Анголы не справляются с напором боевиков

Силовики Анголы не справляются с напором боевиков

Власти Анголы в борьбе с боевиками могут обратиться за помощью к иностранным союзникам.

Читать полностью
Ученый Максим Шугалей о причинах случившегося в Афганистане: “Сработал эффект сжатой пружины”

Ученый Максим Шугалей о причинах случившегося в Афганистане: “Сработал эффект сжатой пружины”

Вчера, 17 августа, прошел эфир радио "Комсомольская правда", в котором выступил ученый-социолог Максим Шугалей и поделился своим мнением о ситуации со сменой власти в Афганистане.

Читать полностью

Общество

Чем грозит Беглову ослабление позиций в рейтингах губернаторов

Чем грозит Беглову ослабление позиций в рейтингах губернаторов

Падение рейтингов губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на фоне возросших внутриэлитных конфликтов может в скором времени привести к отставке главы Северной столицы, считают эксперты.

Читать полностью
Директор

Директор "Фонда Твери" Юлия Саранова поучаствовала в разработке методички по тематике трансгендерности среди школьников

Юлия Саранова, которая возглавляет "Фонд Твери", является общественным деятелем и приверженцем ЛГБТ-движения, поучаствовала в создании методического издания в поддержку трансгендерности среди подростков.

Читать полностью

Новости