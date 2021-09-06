Чем грозит Беглову ослабление позиций в рейтингах губернаторов

Падение рейтингов губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на фоне возросших внутриэлитных конфликтов может в скором времени привести к отставке главы Северной столицы, считают эксперты. Эффективность работы Беглова все чаще ставится под сомнение, в том числе и федеральным центром.

Согласно данным Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), предоставленным его директором Дмитрием Орловым, рейтинг Беглова, как и некоторых отдельных губернаторов, за последнее время заметно упал. Скорее всего, снижение позиций губернатора Петербурга является следствием устроенного Бегловым предвыборного беспредела. Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" подсчитал, что глава Петербурга находится в так называемой "желтой зоне". А это значит, что не исключена возможность скорой отставки Беглова с поста губернатора.

Главу Петербурга критикуют за слишком низкие темпы реализации инфраструктурных проектов.

В Северной столице за последнее время вскрылось множество проблем в сфере строительства метрополитена, которые лишь усугубляются скандалами, связанными с действиями подконтрольных Беглову чиновников.

Единственная городская профильная компания АО "Метрострой" была признана банкротом, а власти даже не стали оказывать ей поддержку, хотя такая возможность была.

Также недовольство работой Беглова связано с отсутствием координации внутри ведомств.

Судя по всему, все административные ресурсы сейчас направлены на предвыборную повестку, а городские дела переместились на второй план. Возможно, именно поэтому Беглову прочили отставку еще в начале августа.

Эксперты АПЭК также отметили, что Беглов в скором времени может столкнуться с серьезными конфликтами. Губернатор Петербурга неоднократно попадал в поле зрения СМИ из-за проведения в городе крайне непрозрачной избирательной кампании.

Недальновидные действия вице- губернатора Александра Бельского,

а также участившиеся жалобы обратили на себя внимание председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

По ее словам, Петербург оказался единственным регионом, где нет взаимодействия с городскими властями.

"Мы трижды выражали недоверие председателям комиссии. Но у губернатора Петербурга другой взгляд на избирательную систему города", — сообщала глава ЦИК.

Другими словами, Беглов фактически противопоставил себя ЦИК и проводит политику, которая противоречит взглядам федерального центра на избирательную систему.

Такая позиция градоначальника приводит к расколу и во внутриполитической системе Северной столицы. Известно, что губернатор находится в конфликте со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. Согласно данным СМИ, после ухода Макарова в Госдуму Беглов вполне может лишить городской парламент самостоятельности.

Кроме этого, градоначальник остается подверженным влиянию крупных экономических структур. Так, Беглов вынужден лоббировать интересы "Газпрома" (в одну из структур нефтегазового гиганта недавно устроили зятя градоначальника) и других крупных компаний. Например, он может согласовать строительство небоскреба "Лахта Центр 2", хотя очевидно, что столь масштабный проект не вписывается в городской облик.

Исследование "Национального рейтинга" также подтверждает, что позиции Беглова заметно упали в последнее время. Не исключено, что низкие рейтинги губернатора Петербурга в совокупности с развитием скандалов внутри петербургской элиты могут в конечном итоге привести к отставке Беглова.