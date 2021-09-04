Директор "Фонда Твери" Юлия Саранова поучаствовала в разработке методички по тематике трансгендерности среди школьников

Юлия Саранова, которая возглавляет "Фонд Твери", является общественным деятелем и приверженцем ЛГБТ-движения, поучаствовала в создании методического издания в поддержку трансгендерности среди подростков.
По данным издательства Pravda.Ru, стало известно, что Арбитражный суд взял в работу иск, поданный накануне от британской компании по причине задолженности за консультации по созданию методического издания.
В качестве заказчика выступает "Фонд Твери". 1 марта 2021 года, когда был заключен договор, британская компания совместно с украинской ЛГБТ-организацией занялась разработкой методички, на которую было выделено 3 тыс евро. В ней охватывались темы дискриминации и ущемления прав трансгендеров среди школьников. Подобное поведение наблюдается со стороны учащихся и преподавательского состава.
Активную позицию вела Юлия Саранова. Она вносила коррективы в проект, тесно общалась с партнерами, но на финальном этапе перестала выходить на связь, когда требовалось оплатить услуги.
Британцы хотят компенсацию в размере 2600 евро за оказанные услуги.
Ранее женщина попала в еще одну конфликтную ситуацию. Она занималась сбором подписей на восстановление Речного вокзала. Решение о его восстановлении было принято на уровне правительства, и для устранения этого вопроса были выделены средства. Юлия Саранова не была причастна к этому делу, но решила присвоить себе чужие заслуги.
Женщина родом из Волгограда. Местные жители утверждают, что ее личность появилась из ниоткуда, и она начала вести активную деятельность.
Журналисты сообщают, что на текущий момент у Сарановой не имеется предвыборной кампании, что является странным, так как выборы в Думу состоятся в ближайшее время.
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