Новый Генплан позволит Смольному отдавать пляжи под застройку «своим» компаниям

В комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга прокомментировали новый проект городского Генплана, уже отправленный на согласование в Москву.

Главное преобразование заключается в том, что функциональные зоны Р0 (пляжи и спортивные сооружения) объединят в единую зону с объектами категории Р0 (гостиницами, объектами отдыха и другими). И хотя глава КГА Владимир Григорьев уверяет, что застраивать апарт-отелями городские пляжи никто не станет, сомнения на этот счет остаются.

"Безусловно, пляжи попадут в зону, где нельзя строить апартамент-отели, а в каких-то рекреационных зонах, может быть, будет допущено строительство апартамент-отелей, хотя я считаю, что на некоторое время нужно взять паузу и апартамент-отели в курортных зонах пока не строить", - заявил чиновник.

Депутат городского парламента Алексей Ковалев ранее высказывал беспокойство о судьбе прибрежных линий Курортного и Приморского районов, на которых изменения в Генплане отразятся в первую очередь. Парламентарий отмечал коорупциогенность нового Генплана.

С этим согласен портал PolitOnline, отметив, что строительство новых объектов в Петербурге происходит в соответствии с правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), которые находятся в ведении городской администрации. При этом члены комиссии по внесению изменений в ПЗЗ практически ни перед кем не отчитываются. Единственным способом ограничить их деятельность до недавнего времени был Генплан, которому ПЗЗ не должны противоречить. Однако "подмяв" Генплан под себя, чиновники Смольного получили лазейку для использования в своих интересах. Фактически любой участок прибрежной зоны они теперь могут отдать под застройку "своим" девелоперам. В Петербурге есть комитеты с неоднозначной репутацией, которые могут воспользоваться изменениями.

Например, комитет по инвестициям Романа Голованова. Ранее коминвест замечали в заключении соглашений с бизнесом, вызывающих сомнения, а впоследствии и отмену. Так, ранее УФАС по Санкт-Петербургу признало незаконным присвоение статуса стратегического партнера шести компаниям из "Инвестиционного товарищества", планировавшим возвести в городе сеть гостиниц. Решение антимонопольщиков подтвердил Кассационный суд Петербурга. Лишение статуса повлекло изъятие земельных участков, переданных на инвестусловиях без торгов. Некоторые из них находились рядом с прибрежной зоной и могли пойти под застройку апарт-отелями. Примечательно и то, что комитет Голованова курирует вице-губернатор Максим Соколов. В СМИ его часто называют интересантом продвижения "ЛСР". Летом компания выкупила акции "Сестрорецкого курорта".

Возвращаясь к ПЗЗ, следует отметить, что контроль за их исполнением лежит на КГА Владимира Григорьева. В СМИ чиновника не раз называли "теневым градостроителем", ловко пользующимся законодательными инструментами и своими возможностями для согласования строительных проектов. У него есть возможности для утверждения застройщикам отклонений предельных параметров строительства. К примеру, при застройке участка по адресу Тельмана, 37, Григорьев, вероятно, воспользовался лазейкой в законодательстве, чтобы повысить высотность здания с допустимых 40 метров до 57. Аналогичным образом он может действовать и при застройке прибрежной зоны апарт-отелями. Как пишет PolitOnline, история с реконструкцией корпусов "Сестрорецкого курорта" компанией RBI это наглядно показывает.

В свете этого объединение зон Р0 и Р3 в новом Генплане Петербурга может отрицательно сказаться на развитии города. Если чиновники решат использовать лазейку в своих интересах, пляжи и рекреационные зоны легко отойдут под застройку, а депутаты ЗакСа не смогут этому никак помешать.