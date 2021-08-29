"Он ведет себя несистемно": Бианки поделился мнением о спикере Заксобрания Вячеславе Макарове

На выборах в Петербурге продолжается борьба нынешнего спикера парламента Вячеслава Макарова и Смольного за расстановку сил в новом созыве ЗакСа.

Сам спикер не будет принимать участие в выборах, так как попытается стать депутатом Госдумы. Ситуацию прокомментировал политтехнолог Валентин Бианки.

За последние девять лет ЗакС Петербурга ни разу не заседал так долго, как в этом году: заседания все еще проходят в августе. Продолжатся они и в сентябре после избрания нового созыва парламента — из-за продолжительности процедуры утверждения результатов выборов депутаты нового созыва еще не получат мандатов.

Валентин Бианки считает, что столь активная работа парламента связана с попытками Макарова сохранить рычаги влияния после выборов. В этих попытках, по мнению эксперта, спикер проявляет себя как несистемный политик.

"Он пытается использовать оставшееся политическое влияние, но, с другой стороны, ведет себя несистемно — нарушает базовые правила, применимые к поведению в публичном пространстве. В ЗакС Петербурга баллотируется его дочь, которая при этом соперничает с кандидатом от "Единой России". Это очень странное решение с точки зрения деятельности системного политика", — отметил Бианки.

Нынешние шаги политика значительно снизят его возможности в будущем, считает политтехнолог. По словам Бианки, несистемные чиновники не нужны системе из-за непредсказуемого характера своих действий.

Тем не менее эксперт подчеркивает, что серьезная борьба между Макаровым и Смольным будет происходить именно во время сентябрьских выборов.