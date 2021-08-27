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Буланова превосходит Зюганова по политической популярности — опрос ВЦИОМа
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  • Опубликована сегодня в 22:06

Буланова превосходит Зюганова по политической популярности — опрос ВЦИОМа

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование политической популярности лидеров партийных списков на выборах в Госдуму. 27 августа ВЦИОМ опубликовал результаты исследования. Среди любопытного стоит отметить то, что Татьяна Буланова оказалась популярнее лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Согласно данным, полученным ВЦИОМом, рейтинг Булановой составляет 42%, тогда как популярность Зюганова — 41%.

Топ-5 политиков по рейтингу возглавили

  • министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (73%),
  • министр обороны РФ Сергей Шойгу (69%)
  • и глава ЛДПР Владимир Жириновский (44%).

Напомним, что выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Параллельно состоятся выборы глав 9 субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.

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