Турция прекратила всех торговые связи с Израилем. С 15 марта вступили в силу меры по остановке всех импортно-экспортных операций между странами, как сообщили два высокопоставленных турецких чиновника агентству Bloomberg.

По данным агентства, Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля.

Хотя официального заявления о таком решении от Турции пока не поступало, информация об этом уже распространилась по СМИ. Подробности данного решения не были представлены в сообщении агентства.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не будет развивать активное торговое сотрудничество с Израилем.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил об установлении санкций в отношении Израиля из-за событий в секторе Газа. Санкции будут продолжать действовать до тех пор, пока Израиль не обеспечит поставку гуманитарной помощи и не объявит о прекращении огня.

В пресс-релизе министерства торговли Турции определено 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них авиационное топливо, моторные и минеральные масла, цемент, различные виды станков.

Администрация президента Турции впоследствии опровергла информацию о предполагаемых поставках топлива из Турции для израильских военных самолетов, уточнив, что это топливо предназначалось для гражданской авиации.

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