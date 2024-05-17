Во второй день своего визита в Китай Владимир Путин посетил Харбин — столицу китайской провинции Хэйлунцзян. Здесь он встретился со студентами, преподавателями и научными сотрудниками Харбинского политехнического университета.

Также в этот день российский лидер протестировал роботизированную руку, предназначенную для помощи космонавтам на орбите.

Во время общения со студентами Путин пошутил.

"Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу. Но попробую сформулировать своё мнение по темам, которые вас волнуют. Пожалуйста, прошу вас", — сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что Китай бережно относится к традициям сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран. Он также отметил значимость взаимодействия в высокотехнологичных областях и подчеркнул важность сотрудничества в сфере образования.

Российский лидер сообщил, что сотрудничество с Китаем активно развивают дальневосточное отделение Российской академии наук, Московский государственный университет имени Ломоносова, Московский авиационный институт, Дальневосточный федеральный университет и Тихоокеанский государственный университет.

Фото: kremlin.ru/пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 4.0)