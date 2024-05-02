Пограничник из Польши и солдат из Войска польского были атакованы камнями в лицо на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража Польши на своем веб-сайте. По информации от пограничных властей, вчера, 1 мая, польские патрули дважды столкнулись с нападениями.

В результате одного из инцидентов сотрудник пограничной службы получил ранение в лицо от камня и требовалась медицинская помощь.

Также было отмечено, что во время еще одного инцидента камнем по лицу был ударен солдат из Войска польского. За последние сутки было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения на территорию Польши из соседней Белоруссии.

Пограничные службы также сообщили об оказании помощи иностранным гражданам, нуждающимся в медицинской помощи. В больницу были доставлены 10 иностранцев, среди которых находится беременная женщина из Ирана, как указано в официальном сообщении.

По данным польских пограничников, в апреле на участке, под охраной Подляского пограничного отряда, зафиксировано более 5,3 тысячи попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. В районе польско-белорусской границы в середине 2021 года сконцентрировалось несколько тысяч мигрантов, стремившихся попасть в страны Европейского союза.

Польские власти ужесточили контроль на границе, развернули вооруженные силы и пресекли попытки нелегального проникновения на территорию страны, обвинив Минск в создании миграционного кризиса.

Белоруссия отвергла эти обвинения, утверждая, что Польша вынуждает мигрантов въезжать на ее территорию, искусственно создавая напряженную ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны Евросоюза из-за экономических и политических санкций. Польша уже завершила строительство забора на границе с Белоруссией. Длина структуры составляет 186 километров, высота — пять метров, общая стоимость — 1,6 миллиарда злотых (примерно 400 миллионов долларов). В настоящее время забор оборудован ночными камерами, датчиками движения и другой электроникой.

Фото: www.flickr.com/Gerrit Burow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)