Программа "Земский учитель" в действии: на Дону 34 педагога получат по 1 млн рублей

В Ростовской области эффективно себя показала программа "Земский учитель", которая была запущена с января прошлого года. Ее цель — обеспечить школы в селах, рабочих поселках и маленьких городах приезжим кадровым составом. В рамках программы предусмотрена единовременная компенсационная выплата: учитель, решившийся на переезд, получит 1 млн рублей. В этом году бюджетный "грант" получат 34 педагога.

"Средства на эти цели предусмотрены государственной программой Ростовской области "Развитие образования" из федерального и областного бюджетов. Программа призвана решить проблему дефицита учителей в сельских школах", — рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Напомним, что в прошлом году 38 учителей решились на переезд и получили при этом финансовую поддержку. Условия программы таковы:

Участник должен переехать в выбранный населенный пункт в текущем году.

С ним подписывается трудовой договор на срок от 5 лет, работе в школе необходимо посвящать не менее 18 часов в неделю.

Учителю должно быть не более 55 лет.

Принимается как диплом о высшем образовании, так и документ об окончании ПТУ.

При этом учитель сам решает, на что будут потрачены деньги.

"Наша задача — обеспечить подрастающему поколению достойное образование, что невозможно сделать при дефиците кадров. Программа "Земский учитель" поможет решить эту проблему. Подъемные позволят привлечь в сельские школы не только молодых специалистов, но и учителей со стажем", — уверена Лариса Балина.

В этом году среди 107 претендентов отобрали лучших специалистов. При принятии решения учитывались не только стаж работы и наличие ученой степени, но и разные достижения в профессиональной сфере.

34 победителя приедут из Украины и следующих российских регионов:

Хакасия и Марий Эл;

Московская область;

г. Тольятти;

Калмыкия;

Ингушетия;

Пермский край;