УФАС проверяет "Серну" на незаконные связи с Администрацией Выборгского района

В УФАС по Петербургу прокомментировали проверку в отношении администрации Выборгского района. Ранее в ведомстве заявили о возможном картельном сговоре при проведении конкурса на организацию соцпитания, сообщали СМИ.

По словам антимонопольщиков, они проверяют тендеры в Выборгском районе за 2019 год. Тогда победителем стал комбинат "Серна", обслуживавший местные школы в 2020–2021 годах, отмечали журналисты. Его основным конкурентом был комбинат "Кавалер", по всей вероятности, создававший "иллюзию" борьбы на торгах. Как заметили журналисты, предприятие регулярно проигрывало "Серне" с небольшим отрывом, а стартовая цена снижалась не больше чем на 1%. Другие комбинаты довольно часто работают по такой схеме ради поддержания максимально выгодных цен, как следует из расследований ФАС.

СМИ проанализировали деятельность "Серны" в Выборгском районе в 2014–2019 годах. Они также нашли в ЕИС информацию о торгах с участием компании в Петродворцовом районе.

Журналисты пришли к выводу, что "Серна" вместе с "Кавалером" участвовали в аукционах по такой же схеме, как и в Выборгском: незначительно снижали стартовую цену, но только тут уже выигрывал "Кавалер". Не исключено, что эта история тоже может привлечь внимание сотрудников УФАС.

Кроме того, журналистов заинтересовал комбинат "КШСП", ранее называвшийся "КШСП "Серна". Владелицей предприятия выступает Наталия Сорокина, она же руководит и комбинатом "Серна". СМИ сообщали, что Сорокина подавала заявки на участие в конкурсах сразу от двух компаний. Правда во время проведения крупных торгов Сорокину выводили из состава учредителей, но потом возвращали.

Интересно, что в Выборгском районе подобная ситуация происходила и с участием других компаний. У комбинатов "База "Мария" и "БЗУ "Северное" (ранее "База Мария"), принадлежащих семье экс-чиновника Владимира Дардыкина, тоже меняли состав учредителей во время торгов. Причем основные участники конкурсов "Артис-Детское питание", "БЗУ "Северное" и "База "Мария" незначительно снижали стартовую цену.

Проверка УФАС может выявить очередной картель в районе. Если это произойдет, то нарушители заплатят штраф в размере 50% от стоимости подписанных контрактов. Так что "Серна" рискует потерять до 300 млн рублей, поскольку в 2019 году сумма ее контрактов составила 600 млн.