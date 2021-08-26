В Ростовской области подвели итоги развития региона

На заседании правительства Ростовской области, которое провел губернатор региона Василий Голубев 25 августа, подвели итоги работы ведущих отраслей экономики за первое полугодие.

В отчете Минэкономразвития области было указано, что ВВП региона вырос на 8,7%, что говорит уже о вполне динамичном развитии региона.

Впечатляющие итоги в строительной отрасли: объем работ — 81,9 млрд, а жителям региона — 1 млн 272 тыс. квадратных метров жилья.

Промышленное производство показало рост на 14% при среднем для России показателе 4,4%.

Обрабатывающие производства увеличили выпуск продукции — был отмечен рост на 11,6%. Было отгружено товаров предприятиями почти на 486 млрд рублей (повышение на 39,3%).

Такие обнадеживающие результаты были достигнуты благодаря эффективной и слаженной работе высокотехнологичных отраслей, таких как машиностроение и металлургия.

Губернатору доложили о росте объемов производства заводов "Ростсельмаш" и "КОМЗ-Экспорт". Компания "Эмпилс" увеличила выпуск товаров.

Выросло производство мяса (на 19%, возобновилось производство индюшатины, утки и бройлеров), молока (на 5%).

Недавно аграрии завершили уборку ранних зерновых, продемонстрировав рекорд — 12,7 млн тонн (на 9% больше, чем в прошлом году). И это несмотря на то, что в регионе была сильная засуха.

Рынок труда тоже оживился: подросла средняя зарплата за месяц, составив 37, 6 тыс. рублей.

Такая положительная динамика сигнализирует, что экономика стала оживать.