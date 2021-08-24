"Режиссер осмелился показать, как было на самом деле": зрители высказали мнение о "Солнцепеке"

В интернет-кинотеатрах стартовал отечественный фильм "Солнцепек", рассказывающий историю мирной семьи Новожиловых, попавшей в эпицентр ужасных событий в Донбассе в 2014 году. Комментарии пользователей на площадках показывают, что фильм не оставил никого равнодушным.

В фильме рассказывается поистине трагичная история. Только по данным ООН, в период с апреля 2014 года по 27 марта 2015 года вооруженное противостояние в Донбассе унесло жизни более шести тысяч человек. Еще порядка 700 тысяч решили покинуть страну.

За несколько дней проката ветки обсуждений в онлайн-кинотеатрах заполнились комментариями. Люди обсуждают фильм, отмечают хорошую игру актеров и детально проработанный сценарий, а также лестно отзываются по поводу правдоподобия ленты.

"Смотрю и вспоминаю рассказы родственников, которые, по сути, бежали от этого ужаса. Им в отличие от Новожиловых удалось выбраться. Фильм заслуживает просмотра", — написала одна из комментаторов на сайте IVI. "Браво режиссеру, что осмелился показать, как на самом деле было", — отметил другой пользователь.

Зрители поняли основную задумку фильма, показывающего все ужасы войны. В комментариях практически отсутствуют политические дебаты — зрители в основном обсуждают художественную ценность фильма.

"Спасибо создателям фильма, за эту документальную картину и за возможность прочувствовать!" — отзывается пользователь с ником morozov.d.i.

Лента показала людям все ужасы событий семилетней давности и рассказала правду о том, что происходило в Донбассе.