Попытка Булановой стать депутатом пока не увенчалась успехом: певицу сняли с выборов

Новостью дня стал повторный отказ территориальной избирательной комиссии №17 Калининского района Татьяне Булановой в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

В первый раз Булановой отказали в регистрации из-за бракованных подписных листов. Напомним, что ТИК нарушил сроки и принял решение на день позже, чем необходимо по закону. Певица подала жалобу в Горизбирком, после чего ГИК отменила решение терркома о снятии Булановой с выборов и отправила документы на пересмотр.

Сегодня была проведена повторная проверка подписей.

По словам председателя ТИК Василия Демкина, в этот раз комиссия обнаружила меньшее количество недостоверных подписей, но процент бракованных автографов все равно слишком большой.

На данный момент юристы Татьяны Булановой, пройдя все инстанции, готовят иск в суд.