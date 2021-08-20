Андрей Петров прокомментировал пересмотр отстранения Булановой с выборов в Законодательное собрание

Глава регионального отделения партии "Родина" уверен, что певица имеет все шансы восстановиться в качестве кандидата и побороться за место в городском парламенте.
20 августа ТИК №17 принял решение о пересмотре решения об отказе артистке Татьяне Булановой в регистрации на выборы в Законодательное собрание. Руководитель петербургского отделения партии "Родина" считает, что еще есть надежда на конструктивные решения, сообщает Piter. tv.
"Надеемся на победу нашей команды и факт торжества закона над желанием отдельных чиновников вмешиваться в предвыборные процессы. Случившееся говорит о том, что у нас есть надежда на конструктивные решения Городской избирательной комиссии и в дальнейшем, а члены комиссии не идут на поводу у чиновников на местах", — сообщил Андрей Петров.
Глава регионального отделения партии "Родина" также рассказал, что без Булановой городской парламент Петербурга потеряет не только заслуженную артистку, но и душу.
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