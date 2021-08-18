Ученый Максим Шугалей о причинах случившегося в Афганистане: “Сработал эффект сжатой пружины”

Вчера, 17 августа, прошел эфир радио "Комсомольская правда", в котором выступил ученый-социолог Максим Шугалей и поделился своим мнением о ситуации со сменой власти в Афганистане.

Социолог отметил, что из-за близкого соседства стран события в Афганистане очень важны для России. По мнению Шугалея, причиной столь быстрой смены власти в Афганистане стали навязываемые афганцам, чуждые для них западные ценности:

"Американское марионеточное правительство сдуло из Афганистана вслед за выводом войск. Сработал эффект сжатой пружины. Западные ценности, мягко говоря, не близки местному населению, поэтому "Талибан"* пользуется в Афганистане большой популярностью", — высказался ученый.

Шугалей напомнил слушателям, что "Талибан"* сегодня выглядит не так, как мы себе его представляем. Эксперт уверен, что кому-то выгодно вызывать дурные ассоциации с новой властью в Афганистане.

Социолог уверен, что "Талибан"* хочет порядка и желает занять свое место в мировой политике. Но также он отметил, что новой власти необходимо дать время.

Шугалей заявил, что желает лично посетить Кабул для объективной оценки ситуации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.