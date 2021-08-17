Политик Журавлев поддержал идею Жириновского отменить жеребьевку на выборах

Владимир Жириновский предложил составлять бюллетени для голосования на основании возраста партии или порядка регистрации в ЦИКе, а не по решению жеребьевки, как это происходит сейчас.

Депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев поддержал инициативу Жириновского.

"Тут я поддержу Владимира Вольфовича! Жириновский абсолютно прав! Действительно, жеребьевка — это какой-то совершенно лишний на выборах элемент шоу, который только вводит избирателей в заблуждение. Фактически это типичный лохотрон. Есть партии с серьезной историей и поддержкой избирателей. А есть просто сезонные проекты. Почему они должны уравниваться в избирательном бюллетене?" — возмутился Журавлев.

Также он отметил, что "Родина" имеет представителя в Госдуме и солидное количество депутатов в регионах и муниципалитетах и по совокупности этих признаков занимает пятое место в России. Потому партия имеет право занимать соответствующее место в бюллетене.

"Если учитывать всю нашу давнюю историю, то мы вообще четвертые. А нас посредством банального лохотрона уравнивают в бюллетене с какими-то "котиками"! Это уже даже не смешно, а оскорбительно, в первую очередь для миллионов избирателей "Родины", — заявил Алексей Журавлев.

"Родинец" добавил, что если такой законопроект будет внесен в новом созыве Госдумы, фракция "Родина" его поддержит или внесет сама.