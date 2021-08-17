“Мы возьмем то, что нам принадлежит”: Депутат Арефьев о возможных махинациях Смольного на выборах

Информированные источники в Смольном заверяют, что главный политтехнолог ЕР в Петербурге Александр Серавин и вице-губернатор Александр Бельский уже определили, кто будет заседать в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Если верить поступившей информации, "Единой России" договорились обеспечить около 40% мест. Для партий "Новые люди" и РПСС, которые согласовывал лично Александр Бельский, оставили 8 и 7%. КПРФ досталось 8%, партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 9%, "Партии Роста" и "Яблоку" — 4 и 4,9 процента, соответственно. Остальным партиям, по всей видимости, места в парламенте не осталось.
Николай Арефьев, член ЦК КПРФ и депутат Госдумы, рассказал, что каждый день слышит из регионов, что тем или иным партиям уже выделили определенное количество депутатских мандатов: мол, "Единая Россия" "уже всех посчитала и всех распределила". Он заявил, что подобное происходит каждый год.
"Они хотят, чтобы был бунт? С какой стати они делят эти мандаты? Они хотят нас убедить в том, что мы больше не получим? Нет, получим. На сегодняшний день от ЕР отвернулась вся Россия благодаря тому, что они приняли закон о пенсионном возрасте и несколько других законов, которые загнали людей в нищету. За нее голосовать не будут, поэтому мы сегодня говорим, что коммунисты займут 60 процентов голосов, а "Единой" достанется 20, больше она не заслуживает. Вот так будем работать", — заявил Арефьев.
По словам депутата, подтасовка и различные неоднозначные действия партии власти привели к тому, что народ перестал доверять "Единой России".
"Ее ненавидят всеми фибрами души, — уверен политик. — Если чиновники пойдут на прямую фальсификацию, а они хотят пойти на это, они получат то, что заслужили. В конце концов они дождутся возмездия за все то, что сотворили с Россией".
Арефьев предположил, что утечка информации о распределении мандатов в Петербурге была допущена намеренно, чтобы партии, которым достался выгодный процент мест в парламенте, не выступали против незаконных действий.
"Коммунистам дадут 8 процентов — ну так и чего ж тогда жилу надрывать, определенно дадут. Но мы с этим не согласны. Мы возьмем то, что нам принадлежит. К таким методам ЕР прибегала неоднократно. Они пустили слух и смотрят, как мы к этому отнесемся, будем ли спорить, возмущаться, или согласимся с этим. Я считаю, что коммунистическая партия никогда не согласится на 8 процентов. А вот 8 процентов "Единой России" — это, может, и дадим, если она заслужит", — заключил Арефьев.
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