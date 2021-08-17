“У него большой политический потенциал”: Аналитики об ученом Максиме Шугалее

Ученый-социолог, руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Эксперты в основном склоняются к мнению, что это удачный ход и для самого Шугалея, и для политсилы, которую он представляет.

"Исходя из его реальных поступков, я вижу в нем большой потенциал для политики. Шугалей проявил стойкость и мужество во время пребывания в ливийском плену. И я думаю, он еще проявит себя на достойном уровне", — прокомментировал выдвижение социолога новостной аналитик и общественный деятель Александр Суворов.

Политический обозреватель Михаил Мошкин высказался, что медийная известность Шугалея пойдет на пользу партии, от которой он баллотируется на региональных выборах. По его словам, если Шугалей будет избран в Заксобрание, то его популярность поможет в общении с местными чиновниками, а значит, поможет донести до властей мнение избирателей.