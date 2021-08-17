"Родину" не пускают на выборы в ЗакС из-за "схемы" Беглова и Бельского

Певица и член партии "Родина" Татьяна Буланова подала жалобу в горизбирком Петербурга на территориальную комиссию № 17, которая отказала ей в регистрации на выборы в ЗакС.

По ее словам, ТИК нарушила 10-дневный срок рассмотрения ее документов с момента их подачи. Певица требует отменить решение ТИК как незаконное. Глава петербургского отделения "Родины" Андрей Петров выразил надежду, что ГИК восстановит права члена партии на выборах, однако сейчас рассчитывать на объективность горизбиркома не приходится.

На сегодняшний день петербургский горизбирком работает по схеме, утвержденной губернатором города Александром Бегловым и реализуемой вице-губернатором Александром Бельским. Под руководством Натальи Чечиной горизбирком действует в интересах Смольного, формируя политическую повестку путем контроля решений нижестоящих избирательных комиссий. Другими словами, ГИК решает, какой политик имеет право баллотироваться, а какой нет. СМИ считают, что такая схема была придумана Смольным для формирования нового созыва ЗакСа, который будет полностью подконтролен администрации города. Для достижения этой цели Смольный использует весь административный ресурс.

Таким образом, в новом составе ЗакСа городские власти хотят видеть партии ЕР, ЛДПР, КПРФ, "Новые люди" и другие политсилы. Именно поэтому ГИК отменила ранние решения территориальных избиркомов об отказе в регистрации кандидатов от "Яблока". Также с помощью админресурса были сфальсифицированы подписи для прохождения партии РПСС. "Новым людям" также помогли пройти процесс регистрации. СМИ писали, что вице-губернатор Бельский вместе с технологами даже уже распределили количество голосов для прохождения партий в ЗакС, хотя до голосования еще больше месяца.

Другими словами, ТИК отказала в регистрации Татьяне Булановой, а ГИК снял с предвыборной гонки весь список партии "Родина". Оспорить решение ТИК будет трудно, так как городская избирательная комиссия под давлением Смольного, скорее всего, откажет в удовлетворении жалобы под надуманным предлогом.

В этом случае Булановой придется обратиться в вышестоящие инстанции, например, в ЦИК РФ или суд. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова должна прислушаться к жалобам из Петербурга, поскольку Центризбирком уже неоднократно высказывал критику в адрес ГИК Петербурга.

Ранее представители петербургского отделения "Родины" отправили жалобу в ЦИК РФ в связи с решением ГИК Петербурга, отказавшей кандидатам партии в регистрации на выборы в ЗакС. Если жалоба будет удовлетворена, ЦИК отменит решение нижестоящей комиссии и восстановит партию на выборах в петербургский парламент. Отказ исполнить требования ЦИК может привести к расформированию горизбиркома. При этом ЦИК может самостоятельно зарегистрировать список партии "Родина".