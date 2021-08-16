Евгений Пригожин вновь одержал победу в суде над Любовью Соболь

Мосгорсуд оставил без изменения решение Симоновского районного суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией) Любови Соболь, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».
16 августа Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Соболь на вердикт нижестоящей инстанции, согласно которой ее признали виновной в распространении недостоверных данных о Пригожине.
Теперь решение суда вступило в законную силу, в связи с чем соратнице Навального придется в течение десяти дней удалить недостоверные материалы о Евгении Пригожине, затем опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального вреда истцу. Для этого бывшему юристу ФБК придется выплатить полмиллиона рублей.
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