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Евгений Пригожин вновь одержал победу в суде над Любовью Соболь
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  • Опубликована сегодня в 17:44

Евгений Пригожин вновь одержал победу в суде над Любовью Соболь

Мосгорсуд оставил без изменения решение Симоновского районного суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией) Любови Соболь, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

16 августа Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Соболь на вердикт нижестоящей инстанции, согласно которой ее признали виновной в распространении недостоверных данных о Пригожине.

Теперь решение суда вступило в законную силу, в связи с чем соратнице Навального придется в течение десяти дней удалить недостоверные материалы о Евгении Пригожине, затем опубликовать опровержение и выплатить компенсацию морального вреда истцу. Для этого бывшему юристу ФБК придется выплатить полмиллиона рублей.

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