Партия "Родина" заступилась за Буланову в Горизбиркоме

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев заявил о том, что партия подала жалобу на решение территориальной избирательной комиссии №17 об отказе в регистрации певице Татьяне Булановой кандидатом в ЗакС.

Журавлев заявил, что в партии решение рассматривают как "незаконное и подлежащее отмене" по причине многочисленных нарушений закона о выборах.

Глава "родинцев" сообщил, что нарушения имелись в порядке проверки подписных листов: Булановой не сообщили о месте и времени проведения процедуры. Помимо этого, ТИК нарушил сроки: рассматривал заявление певицы на протяжении 11 дней, тогда как закон дает всего 10.

Также Журавлев отмечает расхождения и неточности в запросе избиркома в МВД для проверки подлинности избирателей: в запросах изменены нюансы паспортных данных. Именно это, по мнению главы партии, позволило терркому назвать подписные листы бракованными.

Журавлев выражает надежду, что городской избирком беспристрастно рассмотрит этот случай и примет решение допустить Буланову до выборов.