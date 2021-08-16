Беглов пугает жителей Петербурга коронавирусом перед выборами

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о надвигающейся четвертой волне коронавируса и призвал горожан вакцинироваться. При этом закрываются "ковид"-стационары, прекращается прием пациентов в городской больнице № 33, Северо-Западном медуниверситете им. Мечникова и других учреждениях.
Эксперты прогнозируют рост заболеваемости лишь в начале зимы. Не исключено, что Беглов может использовать тему коронавируса для запугивания граждан, чтобы снизить явку на выборах в сентябре. Предвыборные скандалы в Северной столице дают понять, кого Смольный хочет видеть в парламенте, а кого нет. Сегодняшняя агитация сопровождается многочисленными нарушениями, фальсификациями. Беглов избавляется от невыгодных ему кандидатов.
Теперь он взялся за избирателей. Власти решили запугать граждан рисками заразиться коронавирусом на избирательных участках, убедить их, что большое скопление людей в замкнутом пространстве опасно. Соответственно, чем меньше явка, тем больше шансов для махинаций с бюллетенями, предполагают СМИ.
Ситуация с COVID-19 "удобна" тем, что, прикрываясь пандемией, можно установить ограничения на массовые мероприятия, в частности, на пикеты и протестные акции. С июня правительство города не публикует официальную статистику заболеваемости, госпитализации и смертности. Взамен активно информирует о количестве вакцинированных.
К Беглову уже обращались по поводу отмены ограничений на массовые мероприятия, поскольку они не соответствуют эпидемиологической обстановке и препятствуют предвыборной кампании. С соответствующим заявлением выступил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.
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