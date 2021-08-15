"Тот прав, у кого больше прав": политолог Александр Шатилов об исключении списка "Родины" на выборах в ЗакС

Партия "Родина" обжалует в ЦИК РФ решение Горизбиркома об отказе в регистрации партийного списка и многих кандидатов в одномандатных округах. Представители политической силы считают, что их не допускают до выборов в Законодательное собрание намеренно.

Это подтверждает ситуация, произошедшая с Татьяной Булановой. Комиссия забраковала более 18% ее подписей. При этом у других одномандатников, прошедших регистрацию, — Максима Шугалея и Андрея Петрова — не более 5% брака. Все подписи собирались одной командой, каждая из них проходила пятиступенчатую проверку.

Исключение "Родины" из списка партий на выборы в ЗакС может быть выгодно некоторым партиям, считает декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов. А решения ГИКа могут быть приняты в результате договоренностей с ведущими политическими силами.

"Как говорится, "тот прав у кого больше прав", и не только в России. Разумеется, власть имеет определенную фору, да и тот же административный ресурс. Другое дело, что еще неизвестно, в чьих интересах отстранение "Родины". То ли в интересах, условно говоря, партии власти, либо, наоборот, в интересах либеральной оппозиции", — заявил он.

Напомним, после нескольких фактов давления на партию "Родина" Татьяна Буланова записала открытое видеообращение к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой провести проверку. Позже Элла Памфилова назвала губернатора Александра Беглова ответственным за все принятые ГИКом решения, а также направила в Петербург специальную комиссию.