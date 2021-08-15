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  • Опубликована сегодня в 22:03

"Талибы вдули Дядюшке Сэму": бизнесмен Пригожин прокомментировал захват Афганистана

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в Афганистане, территория которого полностью оказалась под контролем боевиков "Талибана" (движение запрещено в РФ). Петербургский бизнесмен, отвечая на вопрос журналистов, обвинил США в том, что они бессовестно бросают своих партнеров.

Талибы начали стремительное наступление на столицу Афганистана Кабул сразу после вывода войск США, о котором было объявлено весной. 15 августа боевики взяли город под контроль. Комментируя ситуацию, предприниматель подчеркнул, что подробный анализ произошедшего сделают политологи.

"Во-первых, подробный анализ произошедшего еще только предстоит дать, этим в настоящий момент занимаются политэксперты. И в ближайшее время, я надеюсь, мы получим много ответов. Во-вторых, с уверенностью можно сказать, что американцы не умеют обучать армии, а те, кто выбирает их партнерами, — совершают большую ошибку. Они бессовестно бросают своих партнеров и бегут при первой же опасности", — приводит пресс-служба компании "Конкорд" заявление Пригожина в соцсети "ВКонтакте".

Присутствие в Афганистане войск США, которые много лет боролись с талибами, предприниматель охарактеризовал русской пословицей: "Не в коня корм".

"Пользуясь случаем, обращаюсь к партнерам США: будьте начеку, не теряйте бдительность. Американцы вас в лучшем случае бросят, а в худшем сдадут. Итог присутствия США в Афганистане можно охарактеризовать следующим образом: красавчики талибы вдули Дядюшке Сэму по самое не балуйся", — заявил бизнесмен.

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