Публикации для дискредитации "Родины" могут создаваться по заказу политтехнолога Серавина

Громкий медиаскандал вокруг заслуженной артистки Татьяны Булановой и радиоведущей Аллы Довлатовой открыл реальных заказчиков происходящего.

Известная певица пытается попасть в Заксобрание с инициативой "Ленинградская надбавка" от партии "Родина". После череды препятствий, которые ей устроили местные чиновники, артистке отказали в регистрации кандидатом. Официально причиной такого решения является превышенный процент брака в собранных подписях. Однако, по словам Булановой, эта информация не соответствует действительности, и она ждет решения ЦИК, который направил свою комиссию в Петербург.

Параллельно с этим в Сети идет кампания по дискредитации певицы. Авторы подобных статей утверждают, что Буланова использовала слова Довлатовой во время предвыборной кампании. Особенно заинтересовались этим инфоповодом сотрудники пиар-агентства "Правде в глаза Медиа", распространяющего с помощью СМИ и телеграм-каналов материалы о Булановой и Довлатовой.

Несмотря на все старания, в Сети действительно нет ни одного вразумительного подтверждения подобному заявлению. Кроме того, сама Довлатова опровергла домыслы, заявив, что открыто высказывалась в поддержку певицы.

"Действительно, незадолго до обнародования этой информации, ко мне обратилась по телефону журналистка одного интернет-издания с просьбой прокомментировать инициативу Татьяны Булановой. И, конечно же, я высказалась о необходимости поддержки пожилых людей, пенсионеров", — подчеркнула радиоведущая.

Согласно информации компетентных источников, заказчиком взбросов является Илья Галков и его пиар-агентство "Правде в глаза Медиа". По данным источников, компания работает по заказу политтехнолога, директора исследовательских программ экспертной группы PiteR Александра Серавина, который, в свою очередь, считается куратором избирательной кампании в Петербурге. По информации СМИ, он помогал губернатору Беглову в 2019 году занять свой пост, координируя "полевую работу" его штаба.

Вечером 12 августа прошло заседание ГИК, который отказал партии "Родина" в регистрации на выборах в ЗакС. Таким образом, не допуск неугодных кандидатов стал визитной карточкой предстоящих выборов в Петербурге. Смольный отказывает в регистрации всем кандидатам, которые помогают действующему правительству в формировании "правильного" состава ЗакСа.