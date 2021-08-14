Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2021 : 73,4721
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2021 : 86,2195
Вашингтон пытается устранить сына Каддафи
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 14:31

Вашингтон пытается устранить сына Каддафи

Американцы стремятся навязать Ливии свою "демократию", в связи с чем объявили охоту на сына Муаммара Каддафи.

В беседе с журналистами New York Times Сейф аль-Ислам Кадафи заявил о своем желании работать на благо Ливии. Эту фразу в США восприняли как намерение сына Каддафи участвовать в президентской гонке, пишет Накануне.ру. В связи с этим Сейф был объявлен в розыск триполитанскими властями.

Известно, что Сейф имеет в Ливии широкую поддержку — 9 из 10 граждан готовы отдать за него свой голос. Американцы не могут допустить победы его, поскольку рассчитывают навязывать стране свою "демократию". В 2011 году попытка их вмешательства в ситуацию закончилась свержением и убийством легитимного правителя Муаммара Каддафи.

Сейф помнит об этом и не допустит влияния США в Ливии. Поэтому Вашингтон объявил на него охоту.

"Теперь принялись за сына. По версии байденовской администрации, он сотрудничал с русскими. Могли бы назвать его генералом "ЧВК Вагнера", получившим русское гражданство. Не докрутили, мне кажется", — считает политолог Владимир Карасев.

Мир

ФАН предложил журналистам BBC стажировку после выхода псевдорасследования о Ливии

ФАН предложил журналистам BBC стажировку после выхода псевдорасследования о Ливии

Журналисты британского информационного агентства BBC выпустили скандальную статью о Ливии, в которой отправили "ЧВК Вагнера" в североафриканскую страну.

Читать полностью
Граждане ЦАР готовятся дать отпор нападающим на города

Граждане ЦАР готовятся дать отпор нападающим на города "миротворцам" ООН

Центральноафриканцы намерены противостоять миротворцам МИНУСКА, совершившим нападение на Обо.

Читать полностью

Общество

Рассекреченный Донбасс: почему журналистов заинтересовала картина

Рассекреченный Донбасс: почему журналистов заинтересовала картина "Солнцепек"

С 12 августа в кинотеатрах показывают фильм "Солнцепёк". Корреспондент "Медузы" (признана иноагентом на территории РФ) Лилия Яппарова задала провокационный вопрос по поводу финансирования проекта предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью
Певица Наталья Штурм поддержала Буланову в борьбе за

Певица Наталья Штурм поддержала Буланову в борьбе за "ленинградскую надбавку"

Открытое обращение кандидата от партии "Родина" Татьяны Булановой к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой привлекло повышенное внимание. В борьбе за честные выборы её поддержала и российская артистка Наталья Штурм.

Читать полностью

Новости