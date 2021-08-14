Вашингтон пытается устранить сына Каддафи

Американцы стремятся навязать Ливии свою "демократию", в связи с чем объявили охоту на сына Муаммара Каддафи.
В беседе с журналистами New York Times Сейф аль-Ислам Кадафи заявил о своем желании работать на благо Ливии. Эту фразу в США восприняли как намерение сына Каддафи участвовать в президентской гонке, пишет Накануне.ру. В связи с этим Сейф был объявлен в розыск триполитанскими властями.
Известно, что Сейф имеет в Ливии широкую поддержку — 9 из 10 граждан готовы отдать за него свой голос. Американцы не могут допустить победы его, поскольку рассчитывают навязывать стране свою "демократию". В 2011 году попытка их вмешательства в ситуацию закончилась свержением и убийством легитимного правителя Муаммара Каддафи.
Сейф помнит об этом и не допустит влияния США в Ливии. Поэтому Вашингтон объявил на него охоту.
"Теперь принялись за сына. По версии байденовской администрации, он сотрудничал с русскими. Могли бы назвать его генералом "ЧВК Вагнера", получившим русское гражданство. Не докрутили, мне кажется", — считает политолог Владимир Карасев.
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