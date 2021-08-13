Президент Фонда защиты национальных ценностей, петербургский социолог Максим Шугалей решил стать депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Человек, ставший самой узнаваемой фигурой международной повестки, героем блокбастера, снятого по реальным событиям, намерен заниматься социальными реформами в Северной столице и бороться с коррупцией.
Эксперты полагают, что опыт и профессионализм Шугалея неоспоримы. В его поддержку высказываются не только российские сторонники. Французская журналистка Мари Пьюдеба считает, что Шугалей достоин доверия избирателей.
"Он прекрасно разбирается в проблемах города, знает нужды и требования его жителей, имеет огромный опыт политической деятельности. Как ученый-социолог он провел десятки исследований, основываясь на которых, выработал собственную предвыборную программу. Суть этой программы предельно проста: привлечение средств в социальные проекты и борьба с коррупцией. Совершенно очевидно, что столь понятная позиция найдет отклик у потенциального электората", — говорит Пьюдеба.
То, что Максим Шугалей смог быть понятным даже международному сообществу, бесспорно, говорит о том, что российский социолог обладает знаниями и навыками государственного масштаба. Это вселяет надежду на то, что россияне будут услышаны и поняты аудиторией европейских стран.
Кандидатура Шугалея не вызывает сомнений и у россиян. Даже традиционно реакционная творческая интеллигенция не сомневается в уникальности и профессионализме президента Фонда защиты национальных ценностей.
"Человек с такой судьбой — это более оптимальная фигура. Наверное, перенесший такое испытание, узнал о жизни что-то большее", — говорит российский поэт, актер и музыкант Вадим Степанцов.
О том, насколько уникальна судьба социолога Максима Шугалея, широкая российская общественность узнала из фильмов, которые были сняты на основе реальных событий. Проводя социологические исследования в Ливии, Шугалей был схвачен и заключен в одну из самых страшных на земле тюрем "Митига" в Триполи. Усилия российской стороны по освобождению Максима не приносили результатов на протяжении почти двух лет.
Сегодня Шугалей не только герой, но и активный общественный деятель. Он занимается международными проектами, активно общается с петербуржцами.
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