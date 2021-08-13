Политолог Данилин оценил решение "Родины" оспорить через суд резолюцию петербургского ГИКа

Избирательная комиссия Петербурга заявила, что не допустит до участия в выборах в Заксобрание кандидатов от партии "Родина".

Представители политического блока считают, что чиновники нарушили предвыборный процесс и собираются обжаловать их решение через суд.

Свое мнение по этому поводу высказал политолог Павел Данилин, занимающий должность генерального директора в Центра политического анализа.

По его мнению, прежде чем обращаться в суды, необходимо попробовать решить данную проблему через ЦИК РФ. Он отметил, что в полномочиях Центризбиркома исправить решение петербургского ГИКа, если оно ошибочно.

Эксперт также напомнил, что глава ЦИК Элла Памфилова не раз обвиняла горизбирком Петербурга в многочисленных нарушениях.