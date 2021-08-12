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  • Опубликована сегодня в 21:28

"Горячая линия" УСП по школьному питанию продолжит работать в новом учебном году

Управление социального питания Санкт-Петербурга провело подготовку к новому учебному году.

Теперь ученики будут питаться по новому школьному меню, а родители смогут оставлять отзывы на качество питания через "горячую линию", которая показала свою эффективность в прошлом году.

За год УСП обработало более 700 обращений. По поступившим жалобам специалисты управления вели работу со всеми инстанциями, которые причастны к организации питания в школах.

В предстоящем учебном году родители смогут отправлять запросы по телефону 8 (812) 417-35-70, а также WhatsApp и Telegram по номеру +7-931-326-68-07.

Диетологи и технологи комбинатов питания контролировали создание нового расширенного сезонного меню. С сентября-месяца блюда в осенне-зимний и весенне-летний периоды будут отличаться. В них будут добавлять овощи и фрукты, выращенные в Ленинградской области и в соседних регионах.

Кроме того, в меню добавили новые салаты, холодные закуски и напитки, а также увеличили долю фруктов.

Также УСП ужесточили проверки. Теперь инспекции пищеблоков будут проводиться с учётом критериев нового Единого стандарта качества. А родители будут в курсе всех изменений относительно школьного питания, поскольку их будут оповещать школы и комбинаты.

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