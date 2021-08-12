В Севастополе глава горхоза решил проводить "мусорные" рейды в "Инстаграме"

Глава городского хозяйства Евгений Горлов придумал новую форму общения с жителями Севастополя.

Он проводит рейды в "Инстаграме", где рассказывает о том, как борется с недобросовестными предпринимателями, оставляющими у мусорных баков коробки.

Севастопольцы в социальных сетях старания чиновника оценили. Однако люди не поняли, почему на это он тратит свое время, когда все эти фотографии с брошенными коробками пользователи уже разместили в тематических пабликах.

Так, жители города пожаловались

на свалку веток на улице Советской и Менжинского,

на свалку мусора на пляже Учкуевка, в парке и на ПОРе.

В конце севастопольцы посоветовали чиновнику переходить от "коробочного пиара к реальным делам".