В Севастополе глава горхоза решил проводить "мусорные" рейды в "Инстаграме"

Глава городского хозяйства Евгений Горлов придумал новую форму общения с жителями Севастополя.
Он проводит рейды в "Инстаграме", где рассказывает о том, как борется с недобросовестными предпринимателями, оставляющими у мусорных баков коробки.
Севастопольцы в социальных сетях старания чиновника оценили. Однако люди не поняли, почему на это он тратит свое время, когда все эти фотографии с брошенными коробками пользователи уже разместили в тематических пабликах.
Так, жители города пожаловались
- на свалку веток на улице Советской и Менжинского,
- на свалку мусора на пляже Учкуевка, в парке и на ПОРе.
В конце севастопольцы посоветовали чиновнику переходить от "коробочного пиара к реальным делам".
"К сожалению, проблема мусорных свалок в Севастополе продолжает нарастать. Вместо того, чтобы организовать бесперебойный вывоз мусора и установку новых контейнерных площадок для обеспечения жителей города возможностью цивилизованно выбрасывать мусор, директор департамента городского хозяйства выкладывает в "Инстаграм" переполненные урны. Это становится уже полным абсурдом.
Задача чиновника — не собирать фотографии, которыми и так пестрят социальные сети, куда возмущенные севастопольцы и гости города регулярно выкладывают аналогичные снимки, а обеспечить нормальное функционирование — обработку и вывоз мусорных отходов.
Мы будем обращаться в департамент городского хозяйства и в прокуратуру, чтобы такая работа наконец началась и обеспечила чистоту в Севастополе", — прокомментировал председатель Севастопольской региональной общественной организации "Золотое сечение" Иван Комелов.
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