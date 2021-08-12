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В Севастополе глава горхоза решил проводить
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  • Опубликована сегодня в 13:54

В Севастополе глава горхоза решил проводить "мусорные" рейды в "Инстаграме"

Глава городского хозяйства Евгений Горлов придумал новую форму общения с жителями Севастополя.

Он проводит рейды в "Инстаграме", где рассказывает о том, как борется с недобросовестными предпринимателями, оставляющими у мусорных баков коробки.

Севастопольцы в социальных сетях старания чиновника оценили. Однако люди не поняли, почему на это он тратит свое время, когда все эти фотографии с брошенными коробками пользователи уже разместили в тематических пабликах.

Так, жители города пожаловались

  • на свалку веток на улице Советской и Менжинского,
  • на свалку мусора на пляже Учкуевка, в парке и на ПОРе.

В конце севастопольцы посоветовали чиновнику переходить от "коробочного пиара к реальным делам".

"К сожалению, проблема мусорных свалок в Севастополе продолжает нарастать. Вместо того, чтобы организовать бесперебойный вывоз мусора и установку новых контейнерных площадок для обеспечения жителей города возможностью цивилизованно выбрасывать мусор, директор департамента городского хозяйства выкладывает в "Инстаграм" переполненные урны. Это становится уже полным абсурдом.

Задача чиновника — не собирать фотографии, которыми и так пестрят социальные сети, куда возмущенные севастопольцы и гости города регулярно выкладывают аналогичные снимки, а обеспечить нормальное функционирование — обработку и вывоз мусорных отходов.

Мы будем обращаться в департамент городского хозяйства и в прокуратуру, чтобы такая работа наконец началась и обеспечила чистоту в Севастополе", — прокомментировал председатель Севастопольской региональной общественной организации "Золотое сечение" Иван Комелов.

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