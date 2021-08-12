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Рекорд по сбору урожая: Ростовская область снова в лидерах
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  • Опубликована сегодня в 13:01

Рекорд по сбору урожая: Ростовская область снова в лидерах

Уборка ранних зерновых в Ростовской области завершена. Как сообщил в соцсетях губернатор региона Василий Голубев, вновь был поставлен рекорд.

"Донские хлеборобы побили собственный исторический рекорд по сбору ранних зерновых! Их в Ростовской области собрано 12 млн 685 тысяч тонн. Это даже больше, чем было у нас в самом щедром на урожай 2017 году, когда валовой сбор ранних зерновых составил 12 млн 650 тысяч тонн", — написал губернатор, отметив, что зерно высокого качества составляет 98% урожая.

Лидерами стали такие районы, как:

  • Сальский (781,5 тыс. тонн);
  • Зерноградский (658,1 тыс. тонн);
  • Зимовниковский (640,4 тыс. тонн).

Буквально неделю назад Василий Голубев сравнил местных аграриев с олимпийцами.

"Селяне, как и олимпийцы, настоящие герои. Потому что сложно работать в условиях аномальной жары, потому что убирать урожай нужно очень быстро. Хлеб всему голова", — отмечал губернатор.

Средняя урожайность составила 37,9 ц/га, выше, чем в прошлом году, почти на три центнера.

Донские хлеборобы переживали, что урожай будет слабеньким в этом году, ведь озимые сеяли в период засухи, однако выпавшие весной обильные осадки изменили ситуацию к лучшему.

Василий Голубев поблагодарил сельчан за их непростой каждодневный труд и пожелал столь же значительных успехов в уборке поздних зерновых.

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