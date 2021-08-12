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  • Опубликована сегодня в 19:57

Перед "Родиной" захлопнули двери

В четверг, 12 августа, петербургская избирательная комиссия провела заседание по вопросу недопуска партии "Родина" до участия в выборах.

По итогам мероприятия стало известно, что решение об отказе зарегистрировать кандидатов из регионального списка было единогласным. При этом СМИ неоднократно сообщали о негласном распоряжении Смольного не допустить эту политсилу до выборов в ЗакС.

Данная ситуация свидетельствует о том, что власти Северной столицы проводят "зачистку" неугодных им кандидатов. Смольный стремится не пропустить в Законодательное Собрание "инакомыслящих" депутатов и хочет обеспечить лояльность парламента. Губернатор Александр Беглов намерен таким способом избавиться от критики в политическом поле. Поэтому в ЗакС смогут попасть только заранее договорившиеся с городской администрацией кандидаты, пишут СМИ.

"Чёрный список" градоначальника состоит из "Родины", РПСС и "Штабов Навального" (признаны экстремистскими на территории РФ и иноагентами). Также в немилость впали некоторые самовыдвиженцы.

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