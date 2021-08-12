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В ожидании скандала: Смольный планирует отказать “Родине” в регистрации списка кандидатов
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  • Опубликована сегодня в 18:50

В ожидании скандала: Смольный планирует отказать “Родине” в регистрации списка кандидатов

12 августа пройдет заседание ГИК, на котором чиновники будут говорить "об отказе в регистрации списка кандидатов партии "Родина". СМИ ожидают очередной скандал, а общественные и политические деятели возмущены сложившейся ситуацией и переживают за дальнейшую судьбу партии.

"Это безобразие, потому что "Родина" — уважаемая партия, с большой историей, и лишать одного из ключевых игроков права участвовать в выборах — это искажение результатов. Те избиратели, которые хотели проголосовать за "Родину", не смогут этого сделать. Я не приветствую такие решения. В Смольном, видимо, совсем плохи дела, раз чиновники идут на такие шаги", — заявил депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Емельянов.

Генеральный директор Центра политического анализа, политолог Павел Данилин следит за развитием скандальной эпопеи и выражает сочувствие партии.

"Если "Родину" не зарегистрируют, без последствий это не останется. За этим, конечно, будет скандал, и скандал очень страшный", — уверен Данилин.

Стоит заметить, что "родинцы" еще в начале избирательной кампании столкнулись с препятствиями со стороны властей: партии отказали в размещении агитматериалов на улицах Петербурга. После чего певица Татьяна Буланова, которая выступает в политике от "Родины", обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться с нарушениями и обеспечить равные условия на выборах для всех кандидатов. Ответ Памфиловой не заставил себя ждать, и она моментально направила в Петербург спецкомиссию для наведения порядка.

Несмотря на все попытки восстановить справедливость и добиться честных выборов, ТИК сообщил, что отказывается утверждать Татьяну Буланову кандидатом в петербургский ЗакС.

Что касается регистрации списка "Родины", то остается только ждать результатов сегодняшнего заседания и, по-видимому, готовиться к новому уровню накала политических страстей.

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