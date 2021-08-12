Рассекреченный Донбасс: почему журналистов заинтересовала картина "Солнцепек"

С 12 августа в кинотеатрах показывают фильм "Солнцепёк". Корреспондент "Медузы" (признана иноагентом на территории РФ) Лилия Яппарова задала провокационный вопрос по поводу финансирования проекта предпринимателю Евгению Пригожину.

Представители бизнесмена сказали, что информация о причастности Пригожина к созданию фильма отсутствует.

"Известно, что на закрытом показе продюсер Сергей Щеглов поблагодарил "заказчика" за идею, постоянное участие и спонсорство данной картины. Относилось ли это к Евгению Викторовичу, нам неизвестно", — отметили в пресс-службе компании "Конкорд".

Кроме того, Пригожин напомнил журналистке о персонаже фильма по имени Игорь Буров. Последний был россиянином с антироссийскими идеями. По его мнению, Яппаровой стоит уделить особое внимание данному герою.

"И публикуем отдельный вопрос от Евгения Викторовича: "Лилия, ознакомившись с этими сюжетами, кого из коллег вы хотели бы сделать сопрототипом данного персонажа", — поинтересовался бизнесмен.

Днём ранее в Северной столице состоялся закрытый премьерный показ фильма "Солнцепёк". За основу сюжета взяты реальные события 2014 года в Луганске. Первые зрители отметили жестокость и откровенность сцен. Но того требовала историческая достоверность.