Рассекреченный Донбасс: почему журналистов заинтересовала картина "Солнцепек"

С 12 августа в кинотеатрах показывают фильм "Солнцепёк". Корреспондент "Медузы" (признана иноагентом на территории РФ) Лилия Яппарова задала провокационный вопрос по поводу финансирования проекта предпринимателю Евгению Пригожину.
Представители бизнесмена сказали, что информация о причастности Пригожина к созданию фильма отсутствует.
"Известно, что на закрытом показе продюсер Сергей Щеглов поблагодарил "заказчика" за идею, постоянное участие и спонсорство данной картины. Относилось ли это к Евгению Викторовичу, нам неизвестно", — отметили в пресс-службе компании "Конкорд".
Кроме того, Пригожин напомнил журналистке о персонаже фильма по имени Игорь Буров. Последний был россиянином с антироссийскими идеями. По его мнению, Яппаровой стоит уделить особое внимание данному герою.
"И публикуем отдельный вопрос от Евгения Викторовича: "Лилия, ознакомившись с этими сюжетами, кого из коллег вы хотели бы сделать сопрототипом данного персонажа", — поинтересовался бизнесмен.
Днём ранее в Северной столице состоялся закрытый премьерный показ фильма "Солнцепёк". За основу сюжета взяты реальные события 2014 года в Луганске. Первые зрители отметили жестокость и откровенность сцен. Но того требовала историческая достоверность.
ФАН предложил журналистам BBC стажировку после выхода псевдорасследования о Ливии
Журналисты британского информационного агентства BBC выпустили скандальную статью о Ливии, в которой отправили "ЧВК Вагнера" в североафриканскую страну.
Граждане ЦАР готовятся дать отпор нападающим на города "миротворцам" ООН
Центральноафриканцы намерены противостоять миротворцам МИНУСКА, совершившим нападение на Обо.
Певица Наталья Штурм поддержала Буланову в борьбе за "ленинградскую надбавку"
Открытое обращение кандидата от партии "Родина" Татьяны Булановой к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой привлекло повышенное внимание. В борьбе за честные выборы её поддержала и российская артистка Наталья Штурм.
Реализм и достоверность: новый фильм "Солнцепек" расскажет о конфликте в Донбассе
Фильм "Солнцепек" о событиях в Донбассе весной 2014-го стал одним из самых ожидаемых российских премьер этого лета.