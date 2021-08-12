Журналисты британского информационного агентства BBC выпустили скандальную статью о Ливии, в которой отправили "ЧВК Вагнера" в североафриканскую страну.
Непрофессионализм BBC и очередная попытка издания выдавать фейки за правду поразили сотрудников Федерального агентства новостей. После выхода этого материала было составлено открытое письмо к руководству британского агентства.
"Арабская и русская службы BBC выпустили материал про очередную удивительную находку: планшет и секретные документы, обнаруженные в Ливии. Как утверждает автор "расследования", эти вещи принадлежали неопределенному бойцу мифической "ЧВК Вагнер". Журналисты описывают найденные "улики": инструкции по установке мин, руководство по виноделию и книгу "Игра престолов", — заявил генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.
BBC выпустило статью, в которой рассказывается, что в районе Трпиоли был найден планшет с картами, на которых нанесены пометки на русском языке. По версии журналистов, эта находка имеет отношение к "ЧВК Вагнера". ФАН рассчитывает, что британское СМИ объяснит, на основании чего журналисты пришли к таким выводам.
Это далеко не первая сомнительная публикация британского издания, уровень правдоподобности которой не соответствует стандартам современной демократической прессы. Федеральное агентство новостей предложило иностранным коллегам помощь в повышении квалификации сотрудников за счет стажировки в России.
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