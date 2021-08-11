В Ростове-на-Дону проинспектировали строительство спортобъектов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев совершил 9 августа рабочий обход возводимых в донской столице спортивных объектов. Инспекция показала, что спортивная инфраструктура города активно развивается: строятся новые здания, происходит обновление старых строений.

Губернатор побывал в ФОК "Левенцовский", где к концу года должны быть завершены основные работы. На данный момент в физкультурно-оздоровительном комплексе уже имеется искусственное футбольное поле, также построен зал для соревнований по мини-футболу, волейболу, гандболу и баскетболу с трибунами на 500 зрительских мест. В планах также в стенах комплекса открыть фитнес-клуб и тренажерный зал.

До конца 2024 года появится еще один корпус — в здании будет бассейн и ледовая арена.

"Левенцовский микрорайон — один из молодых и динамично развивающихся в донской столице. Новый спортивный объект — ФОК — создаст в этой части города новое качество жизни, поэтому нужно продолжать помогать инвестору в реализации проекта", — отметил губернатор.

Проинспектировал губернатор и создание комплекса спецтрасс для занятий велоспортом и маунтинбайком на гребном канале "Дон". Василий Голубев проверил также, как идут работы по приведению инфраструктуры водного объекта в соответствие с международными требованиями, ведь в августе 2023 года на канале пройдет первенство Европы по академической гребле среди молодежи.

Отдельно посетил губернатор объект, который строится на территории училища олимпийского резерва в рамках нацпроекта "Спорт — норма жизни". Крытый манеж (площадью порядка 5 тысяч кв. метров) готов уже на 43,3%. Он заработает уже в апреле, там будут проходить тренировки и матчи гандбольного клуба "Ростов-Дон".

Отдельно отметил губернатор обновленный стадион в лицее №58, который был открыт в конце июля и уже успел стать местом притяжения жителей микрорайона.