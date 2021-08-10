Депутат Алексей Журавлев поставил несколько требований перед петербургскими чиновниками

Лидер партии "Родина" потребовал соблюдать закон и обеспечить чистоту процедуру избирательного законодательства РФ.
Запрет на размещение агитационных материалов на рекламных площадях Санкт-Петербурга и отказ регистрировать в кандидаты на выборах члена партии "Родина", певицу Татьяну Буланову, вынудили депутата Госдумы и лидера политсилы обратиться к медийному сообществу за помощью.
"Подтвердилось то, о чем мы говорим уже месяц! В Санкт-Петербурге идет заказное выдавливание кандидатов от партии "Родина". Пора остановить правовой беспредел. Мы предвидели варианты провокаций в адрес кандидатов, но в ситуации с отказом в регистрации Татьяны Булановой видим вопиющий произвол", — негодует политик.
Журавлев потребовал обеспечить легитимность выборов, а также отменить неправомерное решение по поводу Булановой. Также он призвал медийное сообщество поддержать саму артистку и партию. Поскольку Горизбирком Санкт-Петербурга игнорирует не только слова "родинцев", но также требования ЦИК.
"Глава ЦИК Элла Памфилова уже неоднократно высказывала недоверие местному ГИКу, меняли его председателей — но нарушения не только сохраняются, а увеличиваются с каждым днем и, как мы видим, только набирают силу", — добавил Журавлев.
Напомним, что ЦИК РФ направила в Санкт-Петербург специальную комиссию, а председатель Элла Памфилова раскритиковала работу местного горизбиркома. Кроме того, она добавила, что ГИК получила "еще один шанс навести порядок".
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