Центральноафриканцы намерены противостоять миротворцам МИНУСКА, совершившим нападение на Обо.

Жители республики возмущены нападением сотрудников миротворческой миссии МИНУСКА на мирных жителей в городе Обо, которое произошло 26 июля. Миротворцы попытались замаскировать свои действия под атаку боевиков. Центральноафриканцы настолько возмущены цинизмом и жестокостью "голубых касок", что готовы самостоятельно противостоять их атакам.

Власти предполагают, что миротворцы вступили в сговор с боевиками для разграбления города.

Около ста человек открыли огонь по безоружным жителям населенного пункта. Офицер правительственной армии FACA героически встал на защиту горожан, но был убит. Позднее его тело переодели в гражданскую одежду с целью скрыть гибель военнослужащего. Он был опознан прибывшими на место сослуживцами.

Центральноафриканцы доверяют правительственной армии, обученной российскими инструкторами. Специалисты из России, которых западные СМИ называют "ЧВК Вагнера", помогли сделать армию ЦАР одной из сильнейших в регионе.

Жители Обо просят увеличить присутствие FACA в городе. Также они выражают готовность самостоятельно противостоять миротворцам в случае очередной угрозы.