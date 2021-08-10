Буланова об отказе в регистрации в качестве кандидата в Закс Петербурга: "Это немыслимо!"

ТИК № 17 Калининского района Петербурга 10 августа отказал Татьяне Булановой в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии "Родина". Территориальная избирательная комиссия забраковала часть подписей, поданных командой артистки.

Буланова с решением комиссии не согласна: "Я живу всю жизнь в Петербурге. Знаю лично тысячи людей. Меня знают сотни тысяч. И мне говорят, что за меня не могли подписаться 5-6 тысяч. Это просто немыслимо… То нам не дают вешать плакаты, то не пускают по подписям. Мне жаль мой Петербург, жаль моих сторонников, что им за меня не дают голосовать".

Отказ Булановой в регистрации вызвал удивление экспертов. Политтехнолог Олег Мазур отметил, что Петербург таким образом доказал "особый курс городской избирательной комиссии и умение пользоваться двойными стандартами".

"ТИК явно не хочет подчиняться федеральному центру и здравому смыслу… Или наша избирательная система направлена лишь на то, чтобы сохранить теплые места одних и не допустить возможности честной и конкурентной борьбы на выборах, Вопрос, скорее риторический. Такими темпами мы не вытащим город из болота бюрократизма. Надеюсь, что Буланова обжалует решение ГИК, ей не привыкать бороться против попрания прав, да и еще такого открытого", - подчеркнул Мазур.

Ранее опубликованное обращение заслуженной артистки об административном давлении на кандидатов от партии "Родина" в Петербурге вызвало широкий резонанс. Ее поддержали деятели культуры и политики, а 9 августа на жалобу отреагировала Элла Памфилова. Председатель Центризбиркома напомнила, что петербургский избирком неоднократно подвергался критике федерального ведомства, членам городской комиссии после выборов 2019 года было предложено самораспуститься.

"Мы даем еще один шанс горизбиркому в оставшийся до выборов период навести порядок там, где это еще возможно", - пригрозила Памфилова.

В культурную столицу после ее заявления была срочно направлена проверка ЦИК. Официальной реакции со стороны горизбиркома и Смольного на происходящее не последовало.