НЕЗЫГАРЬ: “В Смольном, кажется, в панике роют себе могилу”. Татьяну Буланову не хотят допускать к выборам в ЗакС

Смольный не хочет допускать к выборам певицу Татьяну Буланову, выдвигающуюся от партии "Родина".

Авторитетный телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ" сообщил об экстренном совещании, прошедшем в минувшую субботу, с участием губернатора Петербурга Александра Беглова, вице-губернатора Александра Бельского, главы Горизбиркома Натальи Чечиной и политтехнолога Александра Серавина.

По информации "НЕЗЫГАРЯ", совещание состоялось по инициативе губернатора сразу после видеообращения Татьяны Булановой к председателю ЦИК Элле Памфиловой. Во время встречи решался вопрос о том, как не допустить всех кандидатов от партии "Родина" до выборов в ЗакС.

"С чего такая злоба к провластной партии, непонятно, но в Смольном, кажется, в панике роют себе могилу", — заключает НЕЗЫГАРЬ.

Ранее, в минувшую субботу, в Сети появилось видеообращение заслуженной артистки России Татьяны Булановой в адрес главы ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации с выборами в Санкт-Петербурге. Певицу поддержали более 50 артистов, деятелей искусства, среди которых Андрей Ургант, Сергей Рогожин, Никас Сафронов и Сергей Шнуров. В понедельник Памфилова ответила на обращение Булановой, что ЦИК РФ крайне обеспокоен ситуацией, и в Петербург отправится независимая комиссия.

Сегодня стало известно, что Татьяну Буланову экстренно вызвали в террком. Предположительно, для того чтобы объявить о недопуске к выборам в петербургский парламент.