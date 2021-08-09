Буланова надеется на реакцию Беглова после ответа ЦИК относительно предвыборной ситуации в Петербурге

Татьяна Буланова получила ответ от председателя ЦИК Эллы Памфиловой по поводу ситуации с выборами в Петербурге.
"Благодарю Вас за подробный и взвешенный ответ. Надеюсь, что после ваших слов губернатор Санкт-Петербурга наконец обратит внимание на беспорядок в городе", - написала Буланова в своем Instagram.
На прошлой неделе народная артистка России и кандидат в депутаты Госдумы попросила Центризбирком прислать в город независимую комиссию для расследования злоупотреблений местных чиновников в рамках подготовки к сентябрьским выборам.
В своем ответе Памфилова отметила, что наслышана о ситуации в Петербурге и уже отправила в город представителей для сбора информации о нарушениях. Глава ЦИК напомнила, что трижды выражала недоверие местной избирательной комиссии, однако вместо роспуска ограничилась заменой нескольких председателей, что не поменяло ситуацию.
"Воз и ныне там", - возмутилась Памфилова.
Представители партии "Родина", выдвинувшей Татьяну Буланову на выборы, уже жаловались на давление со стороны местных чиновников. Фракции запретили размещать агитационные материалы на городских рекламных щитах, а позже стало известно о негласном указе Смольного отказать в регистрации кандидатам от "Родины".
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