Обращение Булановой к Памфиловой взбудоражило интернет

Его увидели не менее миллиона пользователей.
Интернет загудел после того, как в Сети появилось обращение кандидата от "Родины" в Госдуму и петербургский ЗакС Татьяны Буланой к главе ЦИК.
Известная певица попросила Эллу Памфилову навести в Санкт-Петербурге порядок. Буланова требует прислать в город на Неве комиссию, которая усмирит распоясавшихся чиновников и восстановит закон.
Ролик мгновенно разлетелся по Сети. Его подхватили как федеральные средства массовой информации, вроде
- РБК,
- "Царьград ТВ"
- и "Коммерсанта",
так и главные петербургские СМИ:
- "Фонтанка",
- "Невские новости"
- и "Деловой Петербург".
Помимо этого, видео публиковали в социальных сетях. Таким образом, его увидели не менее миллиона пользователей.
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