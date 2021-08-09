Обращение Булановой к Памфиловой взбудоражило интернет

Его увидели не менее миллиона пользователей.

Интернет загудел после того, как в Сети появилось обращение кандидата от "Родины" в Госдуму и петербургский ЗакС Татьяны Буланой к главе ЦИК.

Известная певица попросила Эллу Памфилову навести в Санкт-Петербурге порядок. Буланова требует прислать в город на Неве комиссию, которая усмирит распоясавшихся чиновников и восстановит закон.

Ролик мгновенно разлетелся по Сети. Его подхватили как федеральные средства массовой информации, вроде

РБК,

"Царьград ТВ"

и "Коммерсанта",

так и главные петербургские СМИ:

"Фонтанка",

"Невские новости"

и "Деловой Петербург".

Помимо этого, видео публиковали в социальных сетях. Таким образом, его увидели не менее миллиона пользователей.