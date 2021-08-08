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Просившие Смольный обойтись без штрафов фудкортов бизнесмены не были услышаны
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  • Опубликована сегодня в 13:08

Просившие Смольный обойтись без штрафов фудкортов бизнесмены не были услышаны

В понедельник, 2 августа, возобновили свою работу фуд-корты в торгово-развлекательных центрах Петербурга. Несмотря на просьбу предпринимателей об отсрочке проверок, они уже столкнулись со штрафами за нарушение антиковидных мер.

Напомним, ранее сотрудники комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИ) Санкт-Петербурга, деятельность которого курирует вице-губернатор Максим Соколов, провели встречу с предпринимателями. В рамках мероприятия представители бизнеса попросили не мешать работе заведений в первое время, чтобы дать возможность сотрудникам и клиентам адаптироваться к новым условиям.

Проводимые в настоящий момент проверки показывают, что в Смольном решили проигнорировать просьбы предпринимателей. На данный момент штраф был выписан лишь одной пиццерии на Коломяжском проспекте, а объектами мониторинга стали лишь несколько ТРЦ. Однако, с учетом того, что этот процесс ведется ежедневно, количество штрафов может существенно возрасти уже в скором времени.

При этом фуд-корты не получили от городских властей финансовой поддержки, а новые штрафы могут дополнительно усугубить и без того плачевное состояние отрасли. Те же «островки» второе лето подряд лишаются прибыли. На все просьбы оказать поддержку или предоставить льготы бизнес-сообществу в КППИ ответили категорическим отказом.

В данный момент предприниматели надеются вернуться на прежний уровень выручки осенью. Однако, с учетом слухов о «четвертой волне» коронавируса и прогнозов профильного комитета об очередном потенциальном закрытии фуд-кортов, шансов у них немного.

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