Певица Наталья Штурм поддержала Буланову в борьбе за "ленинградскую надбавку"

Открытое обращение кандидата от партии "Родина" Татьяны Булановой к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой привлекло повышенное внимание. В борьбе за честные выборы её поддержала и российская артистка Наталья Штурм.

В своём обращении Буланова настаивала на предоставлении всем партиям равных условий для проведения предвыборной кампании. Причиной тому послужили попытки петербургских чиновников саботировать работу местного отделения "Родины". В частности, под надуманным предлогом к размещению на городских билбордах не допустили тысячу плакатов. Они содержали информацию об инициативах кандидатов, в том числе о введении "Ленинградской надбавки" к пенсии.

Во время сбора подписей идею о дополнительных выплатах пенсионерам поддержали более 70 тысяч горожан.

"Это реальный инструмент поддержки наших стариков, о котором, благодаря административному ресурсу, не узнают горожане. Складывается ощущение, что местные чиновники против народа!" — сказала Буланова.

Певица отметила, что находящийся в отпуске губернатор Александр Беглов не в курсе событий. Поэтому она попросила Эллу Памфилову направить в Северную столицу специальную комиссию для контроля за избирательной комиссией и чиновниками.

Заслуженную артистку России поддержала певица Наталья Штурм. Она возмутилась, что чиновники игнорируют нужды прошедшего войну старшего поколения.

"Нужно запретить тех, кто это запретил! "Старая гвардия" петербуржцев — это люди, на долю которых выпало тяжелейшее время войны, блокада, голод, смерти близких людей. По умолчанию, они должны иметь не просто добавку к пенсии, а все привилегии. Молодец Татьяна, что борется за наших стариков. Очень достойно стартанула в политике. Желаю Тане успехов, у неё чистое и светлое сердце", — прокомментировала Штурм.

Свою солидарность с Татьяной Булановой выражают и петербуржцы. Среди них президент Фонда защиты национальных ценностей и коллега по партии "Родина" Максим Шугалей. Он уверен, что певица руководствуется исключительно заботой о Северной столице.

Деятельность Булановой положительно оценил петербургский режиссёр Станислав Барецкий. Он напомнил, что в Москве действуют программы надбавок для пенсионеров. При этом столица предоставляет больше возможностей для дополнительного заработка. "Ленинградская надбавка" должна скорректировать эту разницу.