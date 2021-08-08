Певица Наталья Штурм поддержала Буланову в борьбе за "ленинградскую надбавку"

Открытое обращение кандидата от партии "Родина" Татьяны Булановой к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой привлекло повышенное внимание. В борьбе за честные выборы её поддержала и российская артистка Наталья Штурм.
В своём обращении Буланова настаивала на предоставлении всем партиям равных условий для проведения предвыборной кампании. Причиной тому послужили попытки петербургских чиновников саботировать работу местного отделения "Родины". В частности, под надуманным предлогом к размещению на городских билбордах не допустили тысячу плакатов. Они содержали информацию об инициативах кандидатов, в том числе о введении "Ленинградской надбавки" к пенсии.
Во время сбора подписей идею о дополнительных выплатах пенсионерам поддержали более 70 тысяч горожан.
"Это реальный инструмент поддержки наших стариков, о котором, благодаря административному ресурсу, не узнают горожане. Складывается ощущение, что местные чиновники против народа!" — сказала Буланова.
Певица отметила, что находящийся в отпуске губернатор Александр Беглов не в курсе событий. Поэтому она попросила Эллу Памфилову направить в Северную столицу специальную комиссию для контроля за избирательной комиссией и чиновниками.
Заслуженную артистку России поддержала певица Наталья Штурм. Она возмутилась, что чиновники игнорируют нужды прошедшего войну старшего поколения.
"Нужно запретить тех, кто это запретил! "Старая гвардия" петербуржцев — это люди, на долю которых выпало тяжелейшее время войны, блокада, голод, смерти близких людей. По умолчанию, они должны иметь не просто добавку к пенсии, а все привилегии. Молодец Татьяна, что борется за наших стариков. Очень достойно стартанула в политике. Желаю Тане успехов, у неё чистое и светлое сердце", — прокомментировала Штурм.
Свою солидарность с Татьяной Булановой выражают и петербуржцы. Среди них президент Фонда защиты национальных ценностей и коллега по партии "Родина" Максим Шугалей. Он уверен, что певица руководствуется исключительно заботой о Северной столице.
Деятельность Булановой положительно оценил петербургский режиссёр Станислав Барецкий. Он напомнил, что в Москве действуют программы надбавок для пенсионеров. При этом столица предоставляет больше возможностей для дополнительного заработка. "Ленинградская надбавка" должна скорректировать эту разницу.
Разгром боевиков и стабильность: американский полковник оценил результаты сотрудничества ЦАР и России
Сотрудничество Центральноафриканской Республики с Россией позволило Банги добиться успехов в борьбе с вооруженными группировками.
США профинансируют модернизацию тюрьмы в сирийской Хасаке
Международная коалиция потратит десятки миллионов долларов на модернизацию курдских тюрем на востоке Сирии.
Реализм и достоверность: новый фильм "Солнцепек" расскажет о конфликте в Донбассе
Фильм "Солнцепек" о событиях в Донбассе весной 2014-го стал одним из самых ожидаемых российских премьер этого лета.
ЦИК расследует факт фальсификации подписных листов партией РПСС
Центризбирком РФ сформировал комиссию, которая будет расследовать факты фальсификации подписных листов Российской партией свободы и справедливости (РПСС).