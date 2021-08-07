ЗакС Севастополя предложил меры по борьбе с монополизацией сферы школьного питания

На заседании ЗакСа Севастополя депутаты вместе с уполномоченными по правам ребенка и предпринимателями обсудили ситуацию с монополизацией рынка соцпитания. Речь шла о том, каким образом один комбинат заполучил сразу 18 госконтрактов на поставку пищевой продукции в местные образовательные учреждения.

В результате депутаты рекомендовали департаменту образования города продлить контракты с существующими поставщиками. Кроме того, участники заседания согласились с необходимостью выработать единый стандарт по организации питания во избежание подобных инцидентов.

Также политики выступили за создание специальной интернет-платформы, где родители могли бы обсуждать вопросы школьного питания.

Тем не менее далеко не везде власти так быстро реагируют на проблемы в этой сфере. К примеру, в Петербурге родители неоднократно жаловались на монополизацию рынка со стороны некоторых поставщиков, которые без конкуренции выигрывают контракты на обслуживание школ.

Показательна ситуация с компанией "ТЗБ "Петроградская", получившая в этом году 80 госконтрактов на организацию питания в образовательные учреждения Красносельского района.

Помимо этого, комбинат будет поставлять пищевую продукцию в детсады Фрунзенского района. Как утверждает пресса, "ТЗБ Петроградская" находится под покровительством главы администрации Фрунзенского района Константина Серова, что позволяет компании выигрывать контракты без конкуренции. При этом надзорные службы не проверяют предприятие.

Аналогичная ситуация обстоит с комбинатом "Фирма Флоридан", который в этом году заполучил контракты в Петроградском районе.

Журналисты полагают, поставщику помогли местные чиновники. За продвижением компании могли стоять Марина Лыбанева, дочь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и председатель оценочной комиссии.

Поставщик "Артис-Детское питание" заполучил в прошлом году контракты на организацию питания во все школы Колпинского района благодаря занижению начальной (максимальной) цены контракта.

В результате родители школьников стали жаловаться на то, что качество питания в учебных заведениях резко снизилось. Это стало поводом для требований отстранить компанию от работы с детьми.

Помимо монополизации рынка в Петербурге также актуальна проблема с картельными сговорами. Так, в мае прошлого года антимонопольщики заявили, что с 2018 года в городе выявлено пять картелей. В конце 2020 года подтвердилось антиконкурентное соглашение между "Фирма Флоридан" и "Артис". Общая сумма контрактов составила 450 млн рублей. В сговоре с поставщиками состояла также администрация Кировского района Северной столицы.

Однако самым громким делом стал "колпинский картель", в котором участвовало восемь комбинатов. Они поделили между собой контракты, а тендеры выигрывали заранее выбранные участники.

Невзирая на эти случаи, петербургские поставщики продолжают свою работу. Очевидно, в ситуацию должны вмешаться компетентные органы, так как передел рынка соцпитания в городе происходит не в первый раз.