ЦИК расследует факт фальсификации подписных листов партией РПСС

Центризбирком РФ сформировал комиссию, которая будет расследовать факты фальсификации подписных листов Российской партией свободы и справедливости (РПСС). Члены комиссии должны прибыть в Санкт-Петербург уже 11 августа. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала АНП.

Ранее РПСС обвинили в фальсификации подписей на выборах в петербургский парламент, что идет вразрез с российским избирательным законодательством. Пресса со ссылкой на членов нескольких местных избиркомов сообщала, что их заставляли собирать подписи.

Подчеркнем, электоральное законодательство запрещает им такую деятельность. Согласно предварительным сведениям, такой работой были заняты более сотни сотрудников ТИКов.