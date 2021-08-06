По словам лидера партии "Родина", у чиновников Воронежской области появилась "новая работа" — вынуждать выдвиженцев от партии снимать свои кандидатуры.
Олега Никитина угрожают уволить из Борисоглебского музыкального училища. Моральное давление испытывают Михаил Филлипович ("Воронежэнерго") и Никита Копан ("Борисоглебская энергосбытовая компания").
Пустым делом считает руководство вышеупомянутых людей, заниматься политикой в России. Считается, что по прямому указанию мера Борисоглебска Андрея Пищугина и происходит запугивание кандидатов "Родины".
Главе ЦИК РФ Элле Памфиловой направлено обращение о о данных попытках помешать предвыборной компании "Родины".
"То, что на наших кандидатов оказывают давление — это не новость. В Петербурге нам не дают размещать агитацию. В Твери уже размещенные материалы сняли, так как деятельность всех рекламных агентств по наружной рекламе контролируется областным правительством. Кроме этого, ЦИК по очень спорным основаниям не пускает на выборы мастера спорта по футболу Дмитрия Булыкина. Вывод я могу сделать только один: нас действительно боятся. Потому что народ на нашей стороне!" — подтверждает руководитель партии Алексей Журавлев…
Разгром боевиков и стабильность: американский полковник оценил результаты сотрудничества ЦАР и России
Сотрудничество Центральноафриканской Республики с Россией позволило Банги добиться успехов в борьбе с вооруженными группировками.
США профинансируют модернизацию тюрьмы в сирийской Хасаке
Международная коалиция потратит десятки миллионов долларов на модернизацию курдских тюрем на востоке Сирии.
Прекращение работы структур связанных с Ходорковским присвоили Пригожину
Ряд порталов беглого олигарха Михаила Ходорковского оказались заблокированы на территории России. Роскомнадзор принял решение ограничить работу трех сайтов.
На обед школьникам предложат фриттату с овощами и булгур
С прошлого года в Кузбассе для учащихся начальных классов питание организовывается по единому региональному меню. При его составлении специалисты учли вкусовые предпочтения детей.