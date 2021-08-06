"Вывод я могу сделать только один: нас действительно боятся" — Алексей Журавлёв о давлении на кандидатов "Родины"

По словам лидера партии "Родина", у чиновников Воронежской области появилась "новая работа" — вынуждать выдвиженцев от партии снимать свои кандидатуры.

Олега Никитина угрожают уволить из Борисоглебского музыкального училища. Моральное давление испытывают Михаил Филлипович ("Воронежэнерго") и Никита Копан ("Борисоглебская энергосбытовая компания").

Пустым делом считает руководство вышеупомянутых людей, заниматься политикой в России. Считается, что по прямому указанию мера Борисоглебска Андрея Пищугина и происходит запугивание кандидатов "Родины".

Главе ЦИК РФ Элле Памфиловой направлено обращение о о данных попытках помешать предвыборной компании "Родины".

"То, что на наших кандидатов оказывают давление — это не новость. В Петербурге нам не дают размещать агитацию. В Твери уже размещенные материалы сняли, так как деятельность всех рекламных агентств по наружной рекламе контролируется областным правительством. Кроме этого, ЦИК по очень спорным основаниям не пускает на выборы мастера спорта по футболу Дмитрия Булыкина. Вывод я могу сделать только один: нас действительно боятся. Потому что народ на нашей стороне!" — подтверждает руководитель партии Алексей Журавлев…