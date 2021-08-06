Губернатор Ростовской области поздравил строителей с профессиональными победами

Строительная отрасль в Ростовской области развивается активными темпами. Благодаря стараниям и трудолюбию донских строителей за пять лет в регионе было возведено более 12 млн квадратных метров жилья. Лучших представителей отрасли в преддверии Дня строителя поздравил лично в Ростовском общественном собрании губернатор региона Василий Голубев.
15 заслуженных работников отрасли получили в торжественной обстановке награды и почетные звания.
"В 2020 году, несмотря на пандемию, строители не остановили работы. В итоге введено 2 млн 644 тысячи квадратных метров, за первое полугодие этого года — 1 млн 83 тысячи квадратных метров, это на 11% больше, чем годом раньше", — отметил Василий Голубев.
Способствует развитию строительной отрасли и успешно функционирующий региональный проект "Жильё". Дончане могут позволить приобрести себе жилье, пользуясь помощью государства: это и льготная ипотека, и субсидии, и земельные сертификаты.
Основа, которая обеспечивает такие высокие показатели отрасли, была когда-то заложена талантливыми зодчими и проектировщиками, построенные ими здания отличаются особой красотой и эстетикой, хранят историю городов, привлекая тем самым в регион туристов из разных уголков мира, что несомненно является подспорьем для развития экономики.
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